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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارما العراقي تحصد ذهبية بطولة كأس مصر للجمباز للمرة الثالثة على التوالي

كارما العراقي بعد إحراز الميدالية الذهبية
كارما العراقي بعد إحراز الميدالية الذهبية
عبد الرحمن محمد

واصلت اللاعبة الواعدة كارما محمد العراقي، لاعبة أكاديمية الهرم الرابع، تألقها في رياضة الجمباز، بعدما نجحت في حصد الميدالية الذهبية وكأس البطولة للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز يعكس موهبتها المتميزة وقدراتها الفنية والبدنية، ويؤكد تطور مستواها رغم صغر سنها.

وشهدت منافسات البطولة، التي أُقيمت داخل صالة نادي مدينة نصر الرياضي، مشاركة أكثر من 120 هيئة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية، وسط منافسة قوية بين اللاعبات المشاركات من الأندية والأكاديميات، في أجواء اتسمت بالندية والتنافس على المراكز الأولى.

وتمكنت كارما من اجتياز جميع الأنشطة والاختبارات المقررة ضمن منافسات البطولة، لتحسم المركز الأول وتظفر بالميدالية الذهبية وكأس البطولة، بعد تقديم أداء متميز اتسم بالدقة والتركيز في تنفيذ الحركات المطلوبة، إلى جانب الثبات الانفعالي والقدرة على التعامل مع أجواء المنافسة، وهو ما ساعدها على التفوق على منافساتها في الفئة العمرية نفسها.

ولاقى أداء اللاعبة إشادة من لجنة التحكيم والحضور، في ظل المستوى الذي قدمته خلال المنافسات، لتواصل سلسلة إنجازاتها وتؤكد قدرتها على الحفاظ على مستواها وتحقيق نتائج متميزة في بطولات الجمباز.

من جانبه، أعرب كابتن إسلام عادل ومسؤولو أكاديمية الهرم الرابع عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن تتويج كارما يمثل ثمرة الجهود التدريبية المكثفة التي خضعت لها خلال الفترة الماضية، ضمن برنامج إعداد يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، وتنمية قدراتها الفنية والبدنية وفق أسس تدريبية متخصصة.

موهبة واعدة وإمكانات متميزة

وأكد إسلام عادل أن كارما تمتلك موهبة واعدة وإمكانات متميزة تؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير مستواها الفني والبدني، وإعدادها للمشاركة في البطولات والاستحقاقات المقبلة.

ويبرز الإنجاز أهمية الاهتمام بالمواهب الناشئة في رياضة الجمباز، وتوفير البيئة التدريبية المناسبة لصقل مهاراتها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق إنجازات مشرفة للرياضة المصرية.

كارما العراقي الجمباز كأس مصر إسلام عادل

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