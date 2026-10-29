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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قوام منحوت.. إيمان العاصي تبرز رشاقتها بإطلالة جريئة

قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
رنا عصمت

حرصت الفنانة إيمان العاصي، على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصى..

 

ظهرت إيمان العاصى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود الجلد القصير الذى ابرز رشاقتها وقوامها الممشوق .

ومن الناحية الجمالية تعتمد إيمان العاصي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت إيمان العاصي، تسريحة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت .

May be an image of leather
May be a black-and-white image
May be an image of leather and text

وكشفت الفنانة إيمان العاصي ، عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».

ايمان العاصى إطلالة ايمان العاصى صور ايمان العاصى اخر ظهور لايمان العاصى

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قوام منحوت.. إيمان العاصي تبرز رشاقتها بإطلالة جريئة

قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
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