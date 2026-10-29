شبورة كثيفة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أجواءً متباينة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط توقعات بظهور الشبورة المائية على بعض الطرق، وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، إلى جانب نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

وتشير توقعات الطقس إلى أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارة على جنوب البلاد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد.

شبورة مائية وتحذيرات لقائدي السيارات

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

فرص سقوط الأمطار على عدة مناطق

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، فضلًا عن مناطق من سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من السواحل، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وتستوجب هذه الأجواء متابعة تحديثات الطقس، خاصة للمسافرين على الطرق السريعة وقائدي المركبات، وكذلك العاملين في الأنشطة البحرية، مع توخي الحذر من الشبورة المائية والرياح المثيرة للأتربة في المناطق المتأثرة.