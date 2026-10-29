محمد كمونة: شيكو بانزا لاعب مزاجنجي وقطاع الناشئين كلمة السر في الزمالك

أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن شيكو بانزا لاعب متقلب المستوى، مشيرًا إلى أنه يقدم أحيانًا مستويات مميزة تجعله من أفضل لاعبي الدوري، بينما يختفي تأثيره في أوقات أخرى.

وقال كمونة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن شيكو بانزا لاعب «مزاجنجي»، موضحًا أن مستواه يتغير من مباراة إلى أخرى، فقد يكون العنصر الأبرز في الفريق، وفي أوقات أخرى لا يكون له دور مؤثر.

وتحدث كمونة عن محمد حمد، مؤكدًا أنه لاعب جيد جدًا ويمتلك مهارات مميزة، معربًا عن أمنيته في مشاركته بمركز الجناح للاستفادة من قدراته الفنية.

وأضاف أن محمد حمد يحتاج إلى تطوير مستواه، متمنيًا حصوله على فرصة للاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وأشار كمونة إلى أهمية قطاع الناشئين في نادي الزمالك، معتبرًا أنه أحد أسرار نجاح النادي، لما يقدمه من عناصر قادرة على دعم الفريق.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالفلسطيني عدي الدباغ، مؤكدًا أنه لاعب مميز يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويساهم في تحقيق الزمالك الفوز بالعديد من المباريات.