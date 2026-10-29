دون إصابات.. انهيار منزل من 3 طوابق في أبوقرقاص بالمنيا

شهدت إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، انهيار منزل مكون من 3 طوابق مشيد بالطوب اللبن دون إصابات بشرية ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ومشيد بالطوب اللبن ولم يسفر الانهيار عن وقوع اية إصابات بشرية ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

رفع الانقاض

وفي سياق متصل طالب الاهالي برفع الانقاض لعدم قدرة صاحب المنزل علي تحمل نفقات عملية الرفع ، موضحين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يمتلك الإمكانات المادية التي تمكنه من تحمل تكلفة رفع الأنقاض.