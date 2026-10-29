بفستان منقط..ميريهان حسين تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها احتفالا بعيد ميلادها.

ميريهان حسين تثير الجدل فى عيد ميلادها..

تألقت ميريهان حسين بإطلالة بسيطة و انيقة مرتدية فستانا منقط باللون السماوى مع اللون البنى الغامق .

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

وتعد الفنانة ميريهان حسين، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ميريهان في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.