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ترامب: رسالة فانس إلى طهران مرتبطة بإمدادات مساعدات للشعب الإيراني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: رسالة فانس إلى طهران مرتبطة بإمدادات مساعدات للشعب الإيراني

ترامب
ترامب

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسالة التي وجّهها نائبه جيه دي فانس إلى مسؤول إيراني رفيع بإمدادات المساعدات المخصصة للشعب الإيراني، في تطور يأتي بالتزامن مع تحركات أمريكية لإحياء المفاوضات مع طهران، وسط استمرار التوترات بين البلدين.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تقارير نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت بأن فانس وجّه رسالة إلى محسن رضائي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بتوجيه من الرئيس الأمريكي، في محاولة لإعادة فتح قنوات الاتصال واستئناف المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقارير، تستهدف المبادرة اختبار إمكانية تقريب وجهات النظر بين الجانبين، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية، مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة.

ولم تتضح، وفق المعلومات المنشورة، التفاصيل الكاملة لمضمون رسالة فانس أو طبيعة المساعدات التي أشار إليها ترامب، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن رد طهران على الرسالة أو ما إذا كانت قد أفضت إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات متكررة لإعادة المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، عبر اتصالات مباشرة وغير مباشرة ووساطات إقليمية، بهدف احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية.

وكان فانس قد تحدث في تصريحات سابقة عن رغبة ترامب في فتح صفحة جديدة في العلاقة مع الشعب الإيراني، وربط تحسين العلاقات بتغيير السياسات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووي ودور طهران في المنطقة.

ويظل الربط الذي أعلنه ترامب بين رسالة نائبه وإمدادات المساعدات بحاجة إلى مزيد من التفاصيل الرسمية لتحديد طبيعة هذه الإمدادات والجهات المسؤولة عنها، وما إذا كانت جزءًا من مبادرة إنسانية منفصلة أم مرتبطة بالمفاوضات السياسية الأوسع.

وتعكس التطورات استمرار الجمع بين الضغوط الأمريكية والمساعي الدبلوماسية، دون أن يعني تبادل الرسائل بالضرورة قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيه دي فانس إيران طهران محسن رضائي فانس

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