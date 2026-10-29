ضبط 3 أشخاص بالقاهرة كسروا كاميرات مراقبة لمنع توثيق اعتداءات شقيقهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين وترويج المواد المخدرة بأحد شوارع القاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في المقطع.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مندوب مبيعات ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وبسؤال المجني عليه، أفاد بتضرره من عدد من الأشخاص، لقيامهم بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمسكنه، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لتحديد هوية المشكو في حقهم وضبطهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وتبين عدم حيازتهم أي مواد مخدرة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بإتلاف وتكسير كاميرات المراقبة الخاصة بمسكن المجني عليه، بهدف منع توثيق أي اعتداء أو تصرف يصدر عن شقيقهم، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، بحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهودها لكشف ملابسات الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من حقيقة ما تتضمنه من ادعاءات.