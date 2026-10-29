كريستال بالاس يُقصي فولهام ويتأهل إلى ربع نهائي كأس كاراباو

حجز فريق كريستال بالاس مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو»، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كرافن كوتيج»، ضمن منافسات البطولة.

وقدم كريستال بالاس أداءً مميزًا خلال المواجهة، ونجح في استغلال إحدى فرصه لحسم المباراة لصالحه، ليواصل مشواره في البطولة، بينما ودع فولهام المنافسات بعد خسارته على ملعبه.

هدف مباراة كريستال بالاس وفولهام

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم إيدي نيكيتاه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة حاسمة من زميله أوسكار مينغويزا، ليمنح كريستال بالاس الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، حاول فولهام العودة في النتيجة وإدراك التعادل، إلا أن كريستال بالاس نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المواجهة بهدف نظيف ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس كاراباو، مواصلًا سعيه للمنافسة على لقب البطولة.