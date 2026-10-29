هبة مجدى تخطف الأنظار بالأخضر الملكي مع الأزرق

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار بإطلالة أنيقة لفتت اهتمام متابعيها، حيث اختارت فستانًا يجمع بين اللونين الأخضر والأزرق في تنسيق مميز يجمع بين الرقي والجرأة.

تفاصيل إطلالة هبة مجدى..

وظهرت هبة مجدي بفستان طويل باللون الأخضر، تداخل معه اللون الأزرق الملكي الذي امتد من منطقة الكتف وانسدل على طول الفستان، ليمنح الإطلالة لمسة مختلفة ولافتة، وزين التصميم بتفاصيل من الورود والتطريزات عند منطقة الخصر والكتف، ما أضفى عليه مزيدا من الأناقة والأنوثة.

واعتمدت هبة على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، لتكتمل الإطلالة بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.

وجاء اختيار الألوان المتناسقة ليمنح الفستان طابعًا مميزًا، خاصة مع التصميم الذي يبرز القوام بانسيابية.