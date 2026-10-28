إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

لفتت الفنانة هدى الأتربي الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأسود، عكست ذوقها المميز في اختيار الأزياء التي تجمع بين الأنوثة والرقي، حيث ظهرت في أحد الحفلات بفستان طويل بتصميم جذاب يبرز جمال قوامها، ويعتمد على تفاصيل بسيطة وأنيقة تمنحه طابعًا كلاسيكيًا لا يفقد بريقه مع تغير صيحات الموضة.

تفاصيل إطلالة هدى الأتربي بالفستان الأسود

اختارت هدى الأتربي فستانًا أسود طويلًا بقصة ضيقة تنسدل بانسيابية على الجسم، مع تصميم مكشوف الكتفين يضفي لمسة من الأنوثة والجاذبية على الإطلالة. وجاء الجزء العلوي للفستان بتصميم مائل يعتمد على الكسرات والثنيات المتداخلة، التي أضفت أبعادًا جمالية على التصميم، مع تحديد منطقة الخصر لإبراز تناسق القوام.

واتسم الفستان ببساطته بعيدًا عن التطريزات المبالغ فيها أو التفاصيل الكثيرة، وهو ما جعل اللون الأسود يتصدر المشهد ويمنح الإطلالة طابعًا يجمع بين الفخامة والرقي.

كما ساهمت القصة الطويلة والضيقة في تعزيز الطابع الكلاسيكي للفستان، لتقدم هدى الأتربي نموذجًا للإطلالة المسائية التي تناسب المناسبات والسهرات الأنيقة.

هدى الأتربي

مجوهرات ناعمة تكمل أناقة هدى الأتربي

حرصت هدى الأتربي على تنسيق إطلالتها مع مجموعة من المجوهرات اللامعة، حيث ارتدت عقدًا رقيقًا مرصعًا بالأحجار البراقة، إلى جانب أقراط متدلية أضفت لمسة من الفخامة على مظهرها.

وجاء اختيار الإكسسوارات متناسقًا مع طبيعة الفستان الأسود، إذ عززت المجوهرات بريق الإطلالة دون أن تطغى على تفاصيل التصميم، لتؤكد أهمية التنسيق بين الملابس والإكسسوارات في الحصول على مظهر متكامل.

هدى الأتربي

مكياج هدى الأتربي وتسريحة شعرها

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هدى الأتربي على مكياج يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون من خلال ظلال متدرجة وأيلاينر ورموش بارزة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة مائلة إلى النيود.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف مع فرق وسطي وخصلتين منسدلتين على جانبي الوجه، وهو ما أضفى على مظهرها لمسة من النعومة والأناقة، كما أتاح إبراز تفاصيل الفستان والمجوهرات بصورة واضحة.

هدى الأتربي

الأسود يتصدر اختيارات الموضة المسائية

تؤكد إطلالة هدى الأتربي أن الفستان الأسود الطويل يظل من أبرز الاختيارات المناسبة للسهرات والمناسبات الرسمية، خاصة عند تنسيقه مع مجوهرات لامعة ومكياج متوازن وتسريحة شعر أنيقة.

ويتميز هذا اللون بقدرته على الجمع بين البساطة والفخامة، كما تمنح التصميمات التي تعتمد على الكسرات وتحديد الخصر مظهرًا أنثويًا جذابًا دون الحاجة إلى تفاصيل إضافية كثيرة.

وبهذه الإطلالة، تقدم هدى الأتربي مثالًا على كيفية اعتماد الفستان الأسود بأسلوب عصري يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات الجمالية الحديثة.