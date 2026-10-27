ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت في الدوري

تلقى النادي الأهلي ضربة قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما كشفت تقارير عن غياب كريم الدبيس عن المباراة بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة.

وبحسب التقارير، يحتاج كريم الدبيس إلى نحو أسبوع للتعافي من الإصابة والعودة مجددًا إلى المشاركة في التدريبات، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة مودرن سبورت المقبلة، في انتظار تطورات حالته البدنية ومدى استجابته للبرنامج العلاجي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني ولاعبي الأهلي، في ظل الرغبة في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن استعادة الانتصارات المحلية، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3 في الجولة السابقة، وهي النتيجة التي تسببت في فقدان الفريق نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء الأخير، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُعلن تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول البث الرسمي للقناة.

ويأمل الأهلي في حصد النقاط الثلاث خلال المواجهة المقبلة، واستعادة نغمة الانتصارات، رغم الغياب المرتقب لكريم الدبيس، في انتظار ما ستسفر عنه استعدادات الفريق قبل اللقاء.