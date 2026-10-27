قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
سيل جارف يقطع طريق وادي وتير ويجرف سيارة نقل.. واستنفار بجنوب سيناء
ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري
سويلم: النيل يوفر 98% من مياه مصر.. والتعاون أساس الأمن المائي الإفريقي
أمطار غزيرة وضربات برق.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوضح خريطة تقلبات الطقس
"الصحة" تتفقد دار كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية والخط الساخن 16474
الأردن.. مقتل 20 مسلحا من تنظيم داعـ ش في غارات بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت في الدوري

كريم الدبيس
كريم الدبيس
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تلقى النادي الأهلي ضربة قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما كشفت تقارير عن غياب كريم الدبيس عن المباراة بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة.

وبحسب التقارير، يحتاج كريم الدبيس إلى نحو أسبوع للتعافي من الإصابة والعودة مجددًا إلى المشاركة في التدريبات، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة مودرن سبورت المقبلة، في انتظار تطورات حالته البدنية ومدى استجابته للبرنامج العلاجي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني ولاعبي الأهلي، في ظل الرغبة في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن استعادة الانتصارات المحلية، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3 في الجولة السابقة، وهي النتيجة التي تسببت في فقدان الفريق نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء الأخير، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُعلن تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول البث الرسمي للقناة.

ويأمل الأهلي في حصد النقاط الثلاث خلال المواجهة المقبلة، واستعادة نغمة الانتصارات، رغم الغياب المرتقب لكريم الدبيس، في انتظار ما ستسفر عنه استعدادات الفريق قبل اللقاء.

كريم الدبيس الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5%

مشغولات ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية.. عيار 21 بـ6400 جنيها

جانب من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

خبراء وممثلو شركات دولية يستعرضون دور التكنولوجيا الحديثة في استدامة خدمات المياه.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد