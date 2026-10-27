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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تدعو إيران إلى السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

 دعت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة سارة ماكنتوش، اليوم الثلاثاء، إيران إلى السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، والتعاون الكامل وبحسن نية مع الوكالة.

وقالت ماكنتوش، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، إن مجلس محافظي الوكالة قرر الشهر الماضي إحالة إيران إلى مجلس الأمن، على خلفية استمرار عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عقدين.

وأشارت ماكنتوش إلى أن إيران راكمت مخزونًا يتجاوز 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لافتة إلى أن هذا المخزون لا يزال دون حصر منذ أكثر من عام، وأن طهران منعت الوكالة من الوصول إلى مواقعها النووية الأكثر حساسية من حيث الانتشار النووي.

كما أكدت أن التوصل إلى نتائج بشأن الضمانات والتحقق من المواد النووية أمر ضروري لاستعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مشددة على التزام المملكة المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي دائم ومستدام يضمن عدم تطوير إيران سلاحًا نوويًا أو امتلاكه.

المندوبة الدائمة مملكة المتحدة المتحدة السفيرة إيران

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