حسام بدراوي: الإنجليز بيجهزوا الإخوان للحكم من 2004

كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، أن رئيس البرلمان البريطاني قال إنهم كانوا يجهزون الإخوان لتولي السلطة منذ 2004.

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «بلغوني أني الشخص اللي مكانوش يحبوه يكون جمب الرئيس مبارك قبل 2011».

وأكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، أنه قبل 2011 كان يلتقي بصفة دورية كل شهر تقريبا مع سفراء أمريكا وبريطانيا بصفته المصلح مع نظام الرئيس مبارك.

وأوضح الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، أن الخلاف الديني عندما السياسة يهدم الدين والسياسة في نفس الوقت، موضحا أن مصر والسعودية وتركيا هم وتد المنطقة.

ولفت إلى أن الخلافات بينهم مهما كانت تقلل من تضامنهم في المرحلة المقبلة، ووقوف مصر مع السعودية هو الشيء المتوقع والطبيعي والصحيح، ومشابه لوقوف السعودية جوار مصر في أوقات الشدة.