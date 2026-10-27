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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء وجنوب البحر الأحمر

الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
محمد كمال

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عددًا من المناطق المصرية يتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ السبت الماضي، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

فرص أمطار متفاوتة الشدة على سيناء والسواحل الشمالية

وأضافت غانم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحالة ترتبط بامتداد منخفض البحر الأحمر، الذي يؤثر على مناطق من سيناء والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية والجبلية لبعض المناطق تزيد من احتمالات تشكل السيول.

وأوضحت أن مناطق وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب جبال البحر الأحمر شهدت تأثيرات ملحوظة للأمطار، لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت أن تتأثر السواحل الشمالية بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بما يساعد على توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأشارت إلى استمرار فرص الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، مع احتمال أن تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، خاصة في حلايب وشلاتين، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية أضعف، وقد تكون خفيفة على أجزاء من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالات امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت غانم أن شدة الأمطار ومناطق سقوطها تختلف من منطقة إلى أخرى، ما يستلزم متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة بشأن تطورات الحالة.

حالة الطقس أمطار رعدية الأرصاد سيول سيناء

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