معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

نشر عمرو عمرو الخولي معلم لغة عربية مناشدة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، قال فيها : "أنا بناشد سيادة وزير التربية والتعليم ومحتاج صوت أولياء الأمور كلها معايا، ياريت لو ناخد شهر رمضان أجازة بين الترمين ، يعني الإجازة متكونش ١٥ يوم عايزينها ٣٠ يوم إللي هما شهر رمضان ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور ، لو حتى هنخصم من إجازة آخر السنة .. لإن في رمضان بيبقى مفيش تركيز من الولاد والمدرسين بنسبة كبيرة

وقد تفاعل أولياء الأمور مع مناشدة المعلم المذكور على فيس بوك بشكل كبير ، حيث قالت داليا جمال : “مقترح جميل جدا خصوصا ان رمضان بيضيع مننا مع العيال والمذاكره وده شهر في السنة”

وقالت نعمة أشرف : ياريت ونأجز الدروس كمان ، وقال حسام الملا : الفكرة تستحق الدراسة، لأن رمضان يحتاج تنظيم يراعي ظروف الطلاب والأسر والمدرسين، خصوصًا مع طول اليوم الدراسي وتأثير الصيام على التركيز، لكن قرار تمديد إجازة نصف السنة إلى شهر كامل لابد أن يتم دراسته من حيث الخريطة الزمنية وعدد أيام الدراسة، حتى لا يكون على حساب جودة التعليم.

وقال محمود مدحت : والله هو اقتراح حلو هيريح الموظفين من زحمة المواصلات والذهاب والعودة ، يعني الموضوع كبير وحلو ولازم يتحط على الترابيزة ويتناقش

وقال مصطفى زهران : موافقيين طبعاً عشان الاولاد ياخدو على ايام الصيام وميبقاش فيه تعب ليهم ، ويركزوا فالصلاة والصوم وحفظ القرءان ومسابقات شهر رمضان

وقال فوزي عبد الله : هو كلام محترم ، بحيث في رمضان تنتهى المدارس من اعمال الامتحانات واحضار كتب الترم الثاني ووضع الخطط ، ويُستغل هذ الشهر في عمل دورات تدريبية للمدرسين وانتهاء ادارات المدارس من اعمال الصيانة استعدادا للترم الثانى