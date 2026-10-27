بدعم النائب محمد أبو العينين.. أحمد موسى: «اسأل حصين» يقدم الفتوى الموثوقة بـ9 لغات على صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية مشروع «حصين» الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية، بدعم من النائب محمد أبو العينين، مشيرًا إلى إطلاق برنامج جديد على قناة صدى البلد بعنوان «اسأل حصين»، للرد على تساؤلات الجمهور بشأن الفتاوى الدينية من خلال علماء متخصصين، وبـ9 لغات.

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «دار الإفتاء عاملة مشروع مهم جدًا يتعلق بالفتوى، والنائب محمد أبو العينين يتبنى هذا المشروع، وكان النائب محمد أبو العينين مع مفتي الجمهورية بشأن هذا المشروع "حصين"، هيكون فيه فتاوى موثقة وطرح الأسئلة بـ9 لغات».

وأضاف: «النائب محمد أبو العينين أعلن النهارده عن إطلاق برنامج على صدى البلد اسمه "اسأل حصين"، ويتم التجهيز لهذا البرنامج، وتكليف مجموعة من دار الإفتاء لتجهيز البرنامج ليردوا على الفتاوى».

وأوضح: «هيكون هناك مرجعية للفتوى، ودار الإفتاء المصرية تاريخ كبير جدًا، وإطلاق هذه الخدمة المتميزة للرد على تساؤلات الناس حول العالم، وهيكون فيه موثوقية في الطرح والإفتاء، وهذا مشروع ضخم جدًا يتبناه النائب محمد أبو العينين، ومفتي الجمهورية اليوم أشاد بالنائب محمد أبو العينين، والنائب محمد أبو العينين كلف عائلته بالاهتمام بهذا البرنامج، للرد على الأكاذيب والشائعات من خلال العلماء المتواجدين على مدار الساعة».