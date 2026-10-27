بالتعاون مع اليابان|تطوير وإنشاء 20 مدرسة للتمريض والرعاية الصحية لكبار السن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك خطة لتطوير وإنشاء 20 مدرسة متخصصة (10 للتمريض، و5 لتكنولوجيا المعلومات، و5 للرعاية الصحية لكبار السن)، وفق نموذج متكامل قائم على المناهج والمعايير اليابانية، إلى جانب تجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث التجهيزات والمواصفات التي تواكب نظم التعليم والتدريب في اليابان ، بما يسهم في نقل الخبرات اليابانية وتطوير البرامج وفق المعايير المهنية الحديثة واحتياجات سوق العمل.

تخصصات جديدة ونموذج متكامل للتعليم الفني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوات تأتي في إطار اتفاقية تعاون هو الأول من نوعه بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعني هذه الاتفاقية بتخصصات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف إنشاء نموذج متكامل للتعليم الفني يستند إلى الخبرات والمناهج والمعايير اليابانية المتقدمة في التعليم والتدريب، مع مراعاة احتياجات وأولويات منظومة التعليم المصرية، بما يضمن إعداد خريجين يتمتعون بمستوى مرتفع من الكفاءة العلمية والعملية، ويمتلكون المهارات المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

مدة الدراسة في الـ 20 مدرسة

وبموجب الاتفاقية، يدرس الطلاب في المدارس العشرين وفق مدد دراسية تختلف بحسب التخصص؛ حيث :

تبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن

تبلغ مدة الدراسة خمس سنوات في تخصص التمريض، وذلك وفق مناهج متخصصة يتم إعدادها وتطويرها بالتعاون بين الخبراء المصريين والجانب الياباني، وبما يتوافق مع أحدث المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة.

أساليب تعليم وتدريب عملية

كما تتضمن المنظومة تطبيق أساليب تعليم وتدريب عملية تركز على إكساب الطلاب المهارات المهنية والتطبيقية اللازمة لممارسة هذه التخصصات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق التكامل بين الجانب النظري والتدريب العملي، ويعزز جاهزية الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

وتتضمن الاتفاقية كذلك إيفاد أساتذة وخبراء من اليابان للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، والمشاركة في تدريب وتأهيل العاملين بها، فضلًا عن التعاون في إعداد وتطوير المناهج الدراسية وفق المواصفات والمعايير اليابانية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب.