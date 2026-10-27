انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملفات الأمن الغذائي وغلاء الأسعار

انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمواصلة نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، وفي مقدمتها عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، تشمل تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومواجهة غلاء الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وتتضمن الملفات المطروحة ثلاثة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب إسماعيل علي نصر الدين، وتامر عبد الحميد، وزين العابدين كامل، بمشاركة أكثر من 20 عضوًا في كل طلب، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ومدى فاعلية الإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.

إسماعيل نصر الدين يستعرض تحديات الأمن الغذائي وفجوة الإنتاج والاستهلاك

يستعرض مجلس الشيوخ، خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل علي نصر الدين، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية المتسارعة، ومحدودية الموارد المائية، وارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي.

ويؤكد الطلب أن الأمن الغذائي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، لارتباطه المباشر بحق المواطنين في الحصول على الغذاء الآمن، وتأثيره في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن ارتباطه بقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

فجوة القمح والزيوت النباتية تتصدر التحديات

ويركز طلب المناقشة على الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والزيوت النباتية، وما يترتب على هذه الفجوة من تحديات تتعلق بتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتشير الأرقام الواردة في الطلب إلى أن إنتاج مصر من القمح يبلغ نحو 9.5 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يجعل نسبة الاكتفاء الذاتي تتراوح بين 47% و50%.

كما يشير الطلب إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية لا تتجاوز نحو 5%، في حين تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر نحو 75%، وهي مؤشرات يطرحها الطلب في سياق المطالبة بزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية.

ويستهدف النائب إسماعيل نصر الدين من خلال طلب المناقشة الوقوف على خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، بما يسهم في تقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الاستيراد.