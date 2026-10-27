يعد شاي القرنفل من المشروبات العشبية التي يفضلها البعض، خاصة مع الأجواء الباردة، لما يتميز به من رائحة قوية ومذاق مميز، فضلًا عن احتوائه على مركبات نباتية أثارت اهتمام الباحثين، وعلى رأسها مادة الأوجينول.

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

ومع انتشار وصفات القرنفل على مواقع التواصل الاجتماعي، يتزايد الحديث عن فوائده المحتملة للمناعة والهضم وتقليل الالتهابات، لكن هل شرب شاي القرنفل يمنح الجسم هذه الفوائد فعلًا؟ وما المحاذير التي يجب الانتباه إليها قبل تناوله بانتظام؟

تشير المعلومات العلمية المتاحة إلى أن القرنفل يحتوي على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة.

ما فوائد شاي القرنفل للجسم؟

يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول، وهو من أبرز المركبات التي دُرست لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات وبعض أنواع الميكروبات. ومع ذلك، فإن كثيرًا من النتائج المتاحة جاءت من دراسات معملية أو أبحاث استخدمت مستخلصات مركزة، ولا يمكن افتراض أن تناول كوب من شاي القرنفل يحقق التأثير نفسه، وفقا لما نشره مايو كلينك.

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

1. يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة

يحتوي القرنفل على مركبات نباتية قد تساعد في مقاومة الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهي عملية ترتبط بتأثير الجذور الحرة في الخلايا.

لكن وجود هذه المركبات لا يعني أن شرب شاي القرنفل وحده يمنع الأمراض أو يحمي الجسم منها، إذ تعتمد الفوائد الصحية على عوامل عديدة، من بينها النظام الغذائي ونمط الحياة.

2. قد يمتلك خصائص مضادة للالتهابات

حظي مركب الأوجينول باهتمام بحثي بسبب تأثيراته المحتملة في بعض المسارات المرتبطة بالالتهاب، إلا أن الأدلة لا تزال غير كافية لتأكيد أن شاي القرنفل يعالج الالتهابات أو يخفف الأمراض الالتهابية لدى البشر.

لذلك، يمكن تناوله باعتباره مشروبًا عشبيًا، وليس علاجًا بديلًا للأدوية التي يصفها الطبيب.

3. هل يساعد شاي القرنفل على الهضم؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

يستخدم القرنفل تقليديًا في بعض المشروبات والوصفات المنزلية بعد الوجبات، لكن الأدلة السريرية التي تثبت أن شاي القرنفل يعالج الانتفاخ أو الغازات أو اضطرابات الهضم لا تزال محدودة.

وإذا كانت مشكلات الهضم متكررة أو مصحوبة بألم شديد أو قيء أو فقدان وزن غير مبرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب بدلًا من الاعتماد على المشروبات العشبية.

4. هل يقوي المناعة ويحمي من العدوى؟

تظهر بعض الدراسات المعملية أن مركبات القرنفل قد تؤثر في نمو أنواع معينة من الميكروبات، لكن ذلك لا يثبت أن شرب شاي القرنفل يمنع العدوى أو يعالجها لدى الإنسان.

محاذير تناول شاي القرنفل

رغم أن استخدام كميات صغيرة من القرنفل في الطعام يعد آمنًا عمومًا لمعظم الأشخاص، فإن تناوله بكميات كبيرة أو في صورة مستخلصات مركزة قد يحمل مخاطر، خاصة لدى بعض الفئات.

ومن أبرز المحاذير التي ينبغي الانتباه إليها:

الحمل والرضاعة: لا تتوافر معلومات كافية عن سلامة الاستخدام المنتظم للقرنفل بكميات علاجية خلال الحمل والرضاعة، لذلك يُفضل تجنب هذه الكميات دون استشارة الطبيب.

أدوية سيولة الدم: قد يؤثر في تخثر الدم، ولذلك ينبغي لمن يتناولون أدوية مضادة للتجلط أو يعانون اضطرابات النزيف استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم أو تناول المستخلصات المركزة.

مرضى الكبد: قد تسبب الجرعات الكبيرة من زيت القرنفل أو مستخلصاته المركزة أضرارًا خطيرة للكبد.

مرضى السكري: تشير بعض الأبحاث إلى تأثيرات محتملة لمركبات القرنفل في مستوى السكر، لكن الأدلة لا تكفي لتحديد تأثير شرب الشاي، وينبغي الحذر عند استخدام المستخلصات مع أدوية خفض السكر.

حساسية القرنفل: يجب التوقف عن تناوله إذا ظهرت أعراض تحسسية أو تهيج واضح بعد شربه.

ومن المهم عدم شرب زيت القرنفل العطري أو ابتلاعه باعتباره بديلًا للشاي، إذ تختلف تركيزاته ومخاطره بصورة كبيرة عن استخدام حبات القرنفل في الطعام.

طريقة تحضير شاي القرنفل في المنزل

يمكن تحضير المشروب بطريقة بسيطة باستخدام حبات القرنفل الكاملة، دون الحاجة إلى مستخلصات مركزة.

المكونات:

كوب من الماء.

حبتان أو ثلاث حبات من القرنفل.

عسل أو ليمون حسب الرغبة، مع إمكانية الاستغناء عنهما.

طريقة التحضير:

اغلي الماء ثم أضيفي حبات القرنفل.

اتركيها منقوعة في الماء الساخن عدة دقائق.

صفي المشروب واتركيه حتى يصبح مناسبًا للشرب.

أضيفي القليل من الليمون أو العسل حسب الرغبة.

هذه طريقة لتحضير مشروب عشبي، وليست جرعة علاجية مثبتة علميًا. ولا توجد جرعة طبية موحدة لشاي القرنفل ثبتت فعاليتها وأمانها لعلاج الأمراض، لذلك يُفضل عدم الإفراط في تناوله أو استخدامه يوميًا بكميات كبيرة دون استشارة مختص.

هل يمكن شرب شاي القرنفل يوميًا؟

لا توجد أدلة كافية لتحديد كمية يومية من شاي القرنفل تحقق فوائد صحية مؤكدة لدى جميع الأشخاص. وقد يتحمل بعض البالغين الأصحاء الكميات الغذائية الصغيرة دون مشكلات، لكن ذلك لا يعني أن زيادة الكمية تمنح فوائد أكبر.