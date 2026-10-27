السفير يوسف الشرقاوي يكشف دلالات التحرك السعودي الإيراني ودور مصر في خفض التصعيد بالشرق الأوسط

قال السفير يوسف الشرقاوي إن الاجتماع الرباعي في طهران والتحرك السعودي الإيراني يأتيان في إطار التحركات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والحاجة إلى احتواء التوترات.

وأوضح الشرقاوي، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن التحركات الإقليمية تمثل محورًا مهمًا في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل أهمية التواصل بين الدول وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

وأكد أن دور مصر في التعامل مع التطورات الإقليمية يرتبط بأهمية دعم الاستقرار، والعمل على احتواء التوترات من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في الحد من اتساع نطاق الأزمات بالشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التحرك السعودي الإيراني يكتسب أهمية في ضوء انعكاساته المحتملة على العلاقات الإقليمية، وما يمكن أن يتيحه من فرص لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، تضع جهود خفض التصعيد وتعزيز التنسيق الإقليمي ضمن الملفات المهمة على الساحة السياسية.