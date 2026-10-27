«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، طقساً مائلاً للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحاراً على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

الشبورة المائية والظواهر الصباحية:

تحتوي الخريطة الجوية على تكوين شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترة من (4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص الأمطار والسيول:



تشهد الفترة الحالية فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، وقد تغزر أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على بعض المناطق لتصل إلى حد السيول على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم - خليج العقبة ووسط سيناء - مناطق من جنوب الصحراء الشرقية) على فترات متقطعة.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب الصعيد قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) خاصة صحراء مطروح. إضافة إلى ذلك، توجد فرص لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح:

تشهد البلاد نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40) كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذيرات رسمية:

أشارت الهيئة إلى أنه قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) عدة مخاطر تشمل ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق، ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية. وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.