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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور
محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور
سارة عبد الله

أثار الناقد الرياضي فتحي سند تساؤلات بشأن استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا، تحت عنوان «أسباب فنية»، مشيرًا إلى أن توقيت القرار يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الأوضاع داخل الفريق.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن استبعاد الثنائي ليس قرارًا عاديًا، خاصة في ظل المرحلة التي يمر بها الأهلي، وتصريحات محمود الخطيب رئيس النادي، التي حذر خلالها اللاعبين من عدم احترام قميص الفريق.

وأوضح أن تحذيرات الخطيب تعكس حالة من عدم الرضا داخل الإدارة، بعد تراجع مستوى الفريق منذ كأس العالم، مؤكدًا أن الفوز على الزمالك لا يكفي لإنهاء علامات الاستفهام حول أداء الأهلي منذ بداية الموسم.

وتطرق سند إلى موقف إمام عاشور، في ظل التساؤلات المتعلقة بمستواه وحقيقة إصابته، إلى جانب الأحاديث المتداولة بشأن تجديد عقده وعلاقته بمنظومة الفريق، مشددًا على ضرورة توضيح الصورة دون الجزم بوجود أزمة محددة في ظل غياب المعلومات المؤكدة.

وتساءل عن أسباب استبعاد محمد هاني، رغم دوره المؤثر في الفوز على الزمالك، وما إذا كان القرار مرتبطًا باعتبارات فنية فقط أم بوجود عوامل أخرى غير معلنة.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن الأمر يتجاوز استبعاد لاعبين، مشيرًا إلى حاجة الأهلي لتقييم أداء الفريق والتزام اللاعبين، ومطالبًا بتحويل تحذيرات الخطيب إلى قرارات واضحة ومحاسبة حقيقية، لتجنب استمرار تراجع المستوى وتأثر الفريق بالكامل.

الأهلي لمواجهة كيتارا إمام عاشور محمد هاني فتحي سند محمود الخطيب الأهلي

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