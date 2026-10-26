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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى يونس: حسين الشحات أهم من زيزو.. ورامي ربيعة رحل بسبب 15 مليون جنيه

مصطفى يونس
مصطفى يونس
سارة عبد الله

تحدث مصطفى يونس عن مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أداء الفريق أمام كيتارا كان أفضل من المباريات السابقة، رغم سهولة المواجهة.

وقال مصطفى يونس، عبر برنامج «ستاد مصر»: “إحنا عايزين نتكلم عن الكورة، مش مين كسب ومين خسر، ولازم تكون عندنا منافسة لحد نهاية الموسم ومنتخبات قوية".

وأوضح أن: "الأهلي أمام كيتارا كان أفضل بكتير من المباريات الماضية، لكنها مباراة سهلة، وماينفعش نحكم على مستوى الفريق من خلالها”.

وتابع: “حسين الشحات أثبت إنه رقم واحد في الأهلي، وأهم من زيزو، وأفضل من كل الصفقات الموجودة في القلعة الحمراء”.

وأضاف: “زيزو وإمام عاشور مقدموش للأهلي 10% من مستواهم مع الزمالك، وممكن إمام يكون لعب شوية، لكن زيزو لم يصنع الفارق”.

وأكمل: “أفشة كان مميزًا في الأهلي أيضًا، وجراديشار أفضل من المهاجمين الموجودين حاليًا”.

واختتم: “رامي ربيعة رحل عن الأهلي بسبب 15 مليون جنيه، والنادي رفض زيادة عقده، لكن القرار ده كلف النادي صفقات مقابل 230 مليون جنيه”.

مصطفى يونس الأهلي حسين الشحات زيزو

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