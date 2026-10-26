مقترح جديد في الأهلي بشأن الجهاز المعاون للحسين عموتة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وجود مقترح داخل النادي الأهلي بإضافة عنصر مصري جديد إلى الجهاز المعاون للمدير الفني الحسين عموتة، وذلك في إطار التحركات المتعلقة بتشكيل الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “مقترح في الأهلي بإضافة عنصر مصري جديد في الجهاز المعاون للحسين عموتة”.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدفين مقابل هدف، ليصبح مجموع المباراتين 6-1.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الممتاز، وسط سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب تعرضهم للإجهاد مع تلاحق المباريات المحلية والقارية.