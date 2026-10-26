شوبير يكشف موعد مواجهة طرابزون سبور الليلة في الدوري التركي

كشف أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن تفاصيل وموعد مباراة طرابزون سبور في الدوري التركي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “طرابزون سبور يواجه ريزسبور في الدوري التركي اليوم الساعة 7 مساءً”.



وتألق النجم المصري محمد صلاح في الدوري التركي؛ بعدما قاد فريقه طرابزون سبور إلى تحقيق انتصار مهم ومستحق، على ضيفه بشكتاش بنتيجة (2 - 0).

ويشهد اليوم الإثنين، مباراة طرابزون سبور أمام ريزيسبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي، إلى جانب القمة المرتقبة بين جالاتا سراي وفنربخشة.