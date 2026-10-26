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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إريك باوزا.. رحيل الصوت الذي أعاد إحياء شخصيات «لوني تونز» الشهيرة عن 46 عاما

إريك باوزا
إريك باوزا
أ ش أ

ارتبط اسم مؤدي الأصوات الكندي إريك باوزا، الذي توفي عن عمر ناهز 46 عاما، بشخصيات كرتونية راسخة في الذاكرة، في مقدمتها باجز باني، ودافي داك من سلسلة "لوني تونز"، التي واصل إحياءها بصوته على مدى سنوات، مستندا إلى إرث فني عريق صنعه رواد الأداء الصوتي.

ورحل باوزا في منزله إثر إصابته بمرض القلب والأوعية الدموية الناجم عن ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما أعلنه مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس. 

وأعلنت أسرته وفاته عبر بيان نشرته على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، مشيرة إلى رحيله المفاجئ.

كما أكدت أنه كان الصوت الحديث لشخصيتي باجز باني ودافي داك، إلى جانب عشرات الشخصيات الكرتونية المحبوبة.

وعلى مدى 15 عاما من العمل مع استوديوهات "وارنر براذرز أنيميشن"، نجح باوزا في ترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز مؤدي الأصوات في عالم الرسوم المتحركة، إذ تجاوز رصيده الفني 400 مشاركة، شملت شخصيات باجز باني ودافي داك والخنزير بوركي بيج والعدّاء رود رانر والطائر تويتي.

وجاءت مسيرته امتدادا لتاريخ طويل من الأداء الصوتي لشخصيات "لوني تونز"، التي ارتبطت لعقود باسم ميل بلانك، أحد أبرز رواد هذا الفن، قبل أن يتولى باوزا أداء عدد من شخصياتها الشهيرة، محافظا على حضورها لدى أجيال جديدة من المشاهدين.

وقال تشانينج دانجي، رئيس مجموعة "وارنر براذرز التلفزيونية" والشبكات الأمريكية، في بيان نقلته مجلة "فارايتي"، إن باوزا كان موهبة صوتية فريدة أدخلت البهجة والضحك إلى قلوب ملايين الأشخاص حول العالم.

وأضاف أن باوزا سار على خطى عمالقة الأداء الصوتي، مثل ميل بلانك، وكان يعتبر مواصلة الإرث الأسطوري لشخصيات "لوني تونز" أحد أعظم الأوسمة في حياته، مشيرا إلى أنه كان جزءا عزيزا من عائلة الرسوم المتحركة في الشركة.

وُلد باوزا في منطقة سكاربورو بمدينة تورونتو الكندية عام 1979، وحقق خلال مسيرته ثلاثة جوائز إيمي عن أعماله في مسلسلات "تين تايتنز جو!" و"باجز باني بيلدرز" و"لوني تونز كارتونز"، في مسيرة تنوعت بين الشخصيات الكلاسيكية والأعمال الحديثة.

وشملت مشاركاته خلال العام الجاري مسلسلات وأفلاما عدة، من بينها “ريك ومورتي” و”سوبر كيتيس” و”مينيونز آند مونسترز” و”أفاتار: سفن هافنز”. وكان قبل وفاته يشارك في مرحلة التحضيرات الأولية لفيلمي “باي باي باني: أ لوني تونز ميوزيكال” و”ذا دراجون ماسترز”.

وفي أغسطس الماضي، حضر باوزا العرض الأول في لوس أنجلوس لفيلم “كايوتي ضد أكمي” (Coyote vs. Acme)، الذي يجمع بين الرسوم المتحركة والمشاهد الحية، في ولاية كاليفورنيا.

وقال كريستوفر ديفاريا، منتج الأفلام وكاتب السيناريو ومؤدي الأصوات السابق، الذي تعاون مع باوزا في الفيلم، لمجلة “فارايتي”، إن الراحل سيُذكر بتأثيره الاستثنائي في هذا المجال.

وأوضح ديفاريا إن باوزا استطاع أن يحجز لنفسه مكانا في صناعة الرسوم المتحركة، رغم أدائه أصوات شخصيات ذات تاريخ عريق وأدوار راسخ، مضيفا أن تأثيره خلال العام الماضي امتد إلى فيلم “كايوتي ضد أكمي”، وإلى تسليط الضوء على فن الأداء الصوتي بوصفه أحد العناصر الأساسية في صناعة الرسوم المتحركة.

مؤدي الأصوات الكندي إريك باوزا شخصيات كرتوني

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