طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص"؛ لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة، وتحميل عدد ركاب أكبر من المقرر بسوهاج.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة الميكروباص الظاهرة بالمنشور (منتهية التراخيص)، وقائدها (يحمل رخصة قيادة سارية – مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ الأمس، 25 أكتوبر، إبان سيره بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.