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طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص"؛ لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة، وتحميل عدد ركاب أكبر من المقرر بسوهاج.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة الميكروباص الظاهرة بالمنشور (منتهية التراخيص)، وقائدها (يحمل رخصة قيادة سارية – مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ الأمس، 25 أكتوبر، إبان سيره بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص

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