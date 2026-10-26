وزير الري يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع العراق في مواجهة التحديات المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والعراق، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات المائية ورفع كفاءة إدارة المياه واستخدامها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الدكتور مثنى التميمي وزير الموارد المائية العراقي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، اليوم الإثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية والري.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، والتي توفر إطارا للتعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وأحواض الأنهار، والري الحديث، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحسين نوعيتها، ومكافحة الحشائش المائية، وحماية الشواطئ، إلى جانب التدريب وبناء القدرات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تفعيل مذكرة التفاهم وترجمة مجالات التعاون إلى برامج وأنشطة عملية، مع استمرار اللجنة التوجيهية المشتركة في متابعة تنفيذ بنودها.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى ما تحقق من تعاون في مجال التدريب، ومنه تنفيذ أول برنامج تدريبي للجانب العراقي بعنوان «إدارة الموارد المائية غير التقليدية»، بمشاركة 19 متدربا عراقيا لمدة أسبوعين بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وأكد الوزير حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب العراقي في مجالات الإدارة الحديثة للموارد المائية، وتطوير نظم الري، ومعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، ونظم الرصد والقياس عن بُعد «التليمتري»، والطائرات دون طيار، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة تشغيل المنظومة المائية.

وأكد سويلم استعداد وزارة الري للتعاون في تلبية الاحتياجات الفنية والتدريبية للجانب العراقي، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.

كما رحب بزيارة وفد عراقي للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات الري وإدارة القناطر ومحطات الرفع والمحطات الكهرومائية وتأهيل الترع ومعالجة مياه الصرف، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون العملي والاستفادة المتبادلة من خبرات البلدين.

جدير بالذكر أن "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" يشهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.

م ح/ ع ع