القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من تعدي شخصين على شقيقته وتهديدها باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على مبلغ مالي منها بالشرقية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، أبلغت شقيقتا القائم على النشر، إحداهما ربة منزل والأخرى عاملة بإحدى الشركات الخاصة تبلغ من العمر 14 عامًا، مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، بتضررهما من عامل وسائق يعملان بالشركة ذاتها؛ لتعديهما على الثانية منذ عدة أشهر أثناء عودتهم من محل عملهم.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة؛ قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المجني عليها بإحدى دور الرعاية.