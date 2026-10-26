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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صدى البلد

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي القادم من الواحات باتجاه نزلة الفيوم إلى شخصين متوفيين و20 مصابا وذلك إثر انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة ما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث.


بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي ووجود عدد من المصابين وحالتي وفاة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة.


انفجار الإطار الخلفي وراء الحادث

وكشفت المعلومات الأولية عن أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن لسيارة الربع نقل أثناء سيرها على الطريق الإقليمي القادم من الواحات في اتجاه نزلة الفيوم وهو ما أسفر عن انقلاب السيارة وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات ومصابين وأسفرت الحصيلة النهائية المعلنة عن وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


نقل المصابين إلى التأمين الصحي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية فيما نُقل جثمانا المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة حيال الحادث وفقا للقواعد المتبعة في مثل هذه الوقائع.

ضحايا حادث انقلاب الفيوم

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