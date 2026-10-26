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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
كريم عاطف

اقترب السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي من حسم لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بعدما حقق فوزا كبيرا في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، ليصبح سباق جائزة المكسيك الكبرى المقرر مطلع الأسبوع المقبل فرصة جديدة أمامه لحسم البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن أنتونيلي، البالغ من العمر 20 عاما، يمكنه أن يصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة؛ إذا أنهى سباق الأحد المقبل في المركز التاسع أو أحد المراكز المتقدمة، وفقا لحسابات المنافسة الحالية.

وانطلق سائق مرسيدس من المركز الأول في سباق الولايات المتحدة، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، متفوقا على تشارلز لوكلير بفارق بلغ 13 ثانية، ليحقق انتصاره التاسع خلال الموسم ويعزز فرصه في التتويج

وكان أنتونيلي يأمل في حسم اللقب خلال سباق تكساس، لكن منافسيه حافظوا على آمالهم بعدما أنهى لويس هاميلتون السباق في المركز الرابع، فيما جاء جورج راسل ثامنا.

ويتقدم السائق الإيطالي بفارق 123 نقطة على راسل، مع تبقي 125 نقطة فقط متاحة في البطولة، بينما يتأخر هاميلتون بنقطة إضافية، ما يضع أنتونيلي في موقف قوي قبل الجولة المقبلة.

وأكد أنتونيلي أنه يعتزم خوض السباق المقبل بالعقلية نفسها، والتركيز على الاستمتاع بالمنافسة وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أن دعم أفراد فريق مرسيدس ووالده يساعده على التعامل مع الضغوط وتجنب الانشغال بالحديث المتزايد عن اللقب.

وشهد السباق انطلاقة قوية للسائق الإيطالي، الذي حافظ على تقدمه أمام ماكس فيرستابن، قبل أن ينفذ استراتيجية توقف واحدة في حارة الصيانة وينهي المنافسة بفوز مريح، بينما تمكن لوكلير من انتزاع المركز الثاني.

وفي المقابل، واجه راسل صعوبات خلال السباق، وتلقى عقوبة بإضافة خمس ثوان إلى زمنه قبل أن ينهي المنافسة في المركز الثامن.

وأشاد توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، بأداء أنتونيلي، معتبرا أن ما قدمه يمثل أحد أفضل سباقاته هذا الموسم، ومؤكدا أن السائق الشاب قدم أداء يؤهله لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى.

وتتجه الأنظار الآن إلى جائزة المكسيك الكبرى، حيث سيكون أنتونيلي أمام فرصة لكتابة اسمه في تاريخ فورمولا 1 إذا تمكن من استثمار تقدمه وحسم اللقب.

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي كيمي أنتونيلي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

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بالصور

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

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