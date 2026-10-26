ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026

كشف منظمو جائزة الكرة الذهبية 2026 عن ترتيب عدد من اللاعبين في القائمة النهائية للمرشحين، مع الإعلان عن المراكز من 23 إلى 30، والتي شهدت وجود السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، في المركز الـ29.

وجاء ماني في المركز نفسه مع الفرنسي ويليام صاليبا، مدافع آرسنال، وفقًا للقائمة المعلنة، ليحجز نجم النصر موقعه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

ترتيب اللاعبين في المراكز من 23 إلى 29 بالكرة الذهبية 2026

وشهدت قائمة الترتيب وجود عدد من نجوم الأندية الأوروبية والسعودية، وجاءت المراكز المعلنة على النحو التالي:

المركز الـ23: البرتغالي نونو مينديش، لاعب باريس سان جيرمان.

المركز الـ24: الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ.

المركز الـ25: البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان.

المركز الـ26: الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ.

المركز الـ27: البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد.

المركز الـ28: المكسيكي خوليان كينيونيس، لاعب القادسية السعودي.

المركز الـ29: السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، بالتساوي مع الفرنسي ويليام صاليبا، مدافع آرسنال.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

ومن المقرر أن يُقام حفل الكرة الذهبية 2026 في العاصمة الإنجليزية لندن، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب للإعلان عن الفائز بالجائزة.

وتشهد النسخة الحالية احتفالًا بمرور 70 عامًا على انطلاق جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول»، مع إقامة الحفل في لندن بدلًا من العاصمة الفرنسية باريس.