أحمد موسى: مصر تستعد لإطلاق أكبر مسح سيزمي في البحر المتوسط للبحث عن الثروات من النفط والغاز

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تستعد لإطلاق أكبر مسح سيزمي في البحر المتوسط للبحث عن الثروات المصرية.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم تحديد ثروات مصر من انفط والغاز في البحر المتوسط باستخدام أحدث التكنولوجيات ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" سفن متطورة تبدا عملية البحث والمسح السيزمي يوم 30 أكتوبر المقبل ".

وفي سياق متصل، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد جديد بين شركة بترول خليج السويس «جابكو» وشركة «SLB» العالمية، لتنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستخدام تقنية (OBN) في مناطق امتياز جابكو بوسط وجنوب خليج السويس، على أن تبدأ الأعمال خلال الشهر المقبل، بهدف توظيف أحدث التكنولوجيات في الكشف عن الفرص البترولية الواعدة، وخفض مخاطر الاستكشاف، وتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي.

ويغطي المشروع مساحة 1035 كم2، ويُعد الأكبر من نوعه باستخدام تقنية OBN في المنطقة، استكمالًا لجهود تطوير أعمال الاستكشاف بخليج السويس، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية، شريك الاستثمار في جابكو.