مخالفة للقانون.. أحمد موسى: مذكرة ليبيا وتركيا تتسبب في غضب المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا “باطلة”.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن العلاقات المصرية الليبية ممتدة وطيبة، ومصر فتحت أبوابها للشعب الليبي بعد فوضى 2011.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعم ليبيا خلال السنوات الماضية، ولكن الاتفاق الذي حصل بين تركيا وليبيا سبب غضبًا للشعب المصري، والاتفاق مخالف للقانون، وكمان فيه تعدي على حدود مصر وثرواتها، وما يجري اليوم قد نرى فيه حلولًا.

وأردف: «الرئيس التركي بيتكلم عن الاتفاقية وأنها ليست مخالفة، أنا بقولك لا الاتفاقية مخالفة، وكمان تركيا ليست عضوًا ولم تصادق على اتفاقية للحدود بالأمم المتحدة».

وأكمل: «اتفاقيات مصر البحرية مع جيرانها موجودة وتمت مراعاتها ولم تتعد على أي دولة، كمان لما كان فيه خلاف بين تركيا ومصر، ورسمنا الحدود البحرية، تركيا شكرتنا لأننا لم نتعد على حدودها وتم مراعاتها».