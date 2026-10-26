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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تحترم الدستور.. أحمد موسى يكشف كواليس موافقة البرلمان على مساندة السعودية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على موافقة البرلمان على تفويض الرئيس السيسي لإرسال قوات دفاعية للمملكة العربية السعودية تم بأغلبية كاسحة .

وقال الإعلامي أحمد موسى: "مصر دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون"، مضيفا: "تم اتباع كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور من اجل ارسال قوات عسكرية في مهمة خارج البلاد".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

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