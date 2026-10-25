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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: تداعيات الحروب تضغط على اقتصادات العالم.. ومصر ليست بمعزل عن موجة الغلاء

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

سلط الإعلامي أحمد موسى، الضوء على التداعيات الاقتصادية المتزايدة للصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، مؤكدًا أن آثار الأزمات العالمية تمتد إلى مختلف الدول، ولا تقتصر على الأطراف المشاركة في النزاعات، بل تصل إلى المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العديد من الاقتصادات تواجه تحديات متشابكة نتيجة الأوضاع الدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يمثلان مصدر قلق للمجتمعات، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتزايد تكلفة الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن مصر تتأثر بدورها بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، موضحًا أن ارتباط الأسواق ببعضها يجعل من الصعب عزل الاقتصادات المحلية عن تداعيات الحروب واضطرابات التجارة وأسواق الطاقة، وهو ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية وحياة المواطنين.

أحمد موسى: الغلاء يفرض تحديات على المواطنين في مختلف الدول

وأشار الإعلامي إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في العديد من أنحاء العالم، في ظل زيادة تكاليف المعيشة وتعدد الأزمات التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال موسى، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا تقتصر على دولة بعينها، بل تشمل دولًا أوروبية واقتصادات أخرى، مؤكدًا أن المواطنين يتحملون جانبًا من تداعيات هذه الأزمات من خلال ارتفاع تكلفة السلع والخدمات والاحتياجات اليومية.

وأوضح أن متابعة ما تشهده الدول الأخرى تساعد على فهم طبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أن آثار الأزمات الدولية قد تنتقل من سوق إلى أخرى عبر التجارة وحركة الاستيراد والتصدير وتكاليف الإنتاج والنقل.

ولفت إلى أن استمرار الضغوط الاقتصادية يضع المواطنين أمام أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الدول إلى التعامل مع المتغيرات العالمية والحد من تأثيراتها على مستويات المعيشة.

تداعيات الحروب تمتد من أوروبا إلى الاقتصاد المصري

وتطرق موسى ، إلى انعكاسات الصراعات الدولية على الاقتصادات الأوروبية، مشيرًا إلى أن تداعيات الحروب تفرض أعباء مالية واقتصادية على الدول والمواطنين، نتيجة الاضطرابات التي تصيب الأسواق وارتفاع تكاليف الطاقة والإمدادات.

وأكد أن التأثيرات الاقتصادية للحروب لا تتوقف عند حدود المناطق التي تشهد المواجهات، بل تمتد إلى دول أخرى ترتبط بها من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية، وهو ما يجعل آثار الأزمات محسوسة في أسواق بعيدة عن ساحات النزاع.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتأثر بهذه التطورات أيضًا، باعتبار مصر جزءًا من المنظومة الاقتصادية العالمية، التي تتفاعل أسواقها مع التغيرات في أسعار السلع والطاقة وحركة التجارة الدولية.

وشدد على أن المواطن قد يشعر بانعكاسات هذه التطورات بصورة غير مباشرة، من خلال التغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج والاستيراد وأسعار بعض السلع والخدمات، وفقًا لطبيعة التأثيرات ومدى استمرارها.

أسعار الطاقة في صدارة الضغوط الاقتصادية العالمية

وأوضح الإعلامي، أن ملف الطاقة يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة على الأوضاع الاقتصادية في المرحلة الحالية، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار البترول والغاز والكهرباء بالتزامن مع التوترات الدولية.

وتؤثر أسعار الطاقة في قطاعات اقتصادية متعددة، إذ ترتبط بتكاليف تشغيل المصانع ووسائل النقل والخدمات اللوجستية، كما تدخل ضمن عناصر التكلفة التي تتحملها الشركات عند إنتاج السلع وتوزيعها.

ومع ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، قد تتزايد الضغوط على أسعار المنتجات والخدمات، الأمر الذي ينعكس على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للأسر، خاصة عندما تستمر هذه الزيادات لفترات طويلة.

وتواجه الدول المستوردة للطاقة تحديات إضافية عند ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، بسبب زيادة تكلفة تلبية احتياجاتها، بينما تتوقف درجة تأثر كل اقتصاد على طبيعة موارده واحتياجاته وسياساته المالية والاقتصادية.

الاقتصاد العالمي أمام تحديات متشابكة

وفي سياق حديثه، أشار موسى إلى أن الأوضاع الدولية تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة تداخل الأزمات السياسية والعسكرية مع التحديات الاقتصادية، وهو ما يزيد صعوبة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسواق.

وتتداخل آثار الحروب مع عوامل أخرى، من بينها حركة التجارة الدولية وتكاليف التمويل وتقلبات أسعار المواد الخام، بما يفرض على الحكومات متابعة التطورات بصورة مستمرة وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصادات المحلية.

كما تمثل معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة تحديًا أمام العديد من الدول، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن تداعيات الأزمات الدولية تصل إلى مختلف الاقتصادات، بما فيها مصر، مشيرًا إلى أن تأثيرات الحروب والتغيرات العالمية تنعكس على الاقتصاد والمواطن معًا، في ظل الترابط المتزايد بين الأسواق المحلية والعالمية.

وتبقى تطورات أسعار الطاقة ومسار الصراعات الدولية من العوامل المهمة التي ستحدد حجم الضغوط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات العالمية وتقليل انعكاساتها على المواطنين ومستويات المعيشة.

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