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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
ريهام قدري

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول إصابة بشرية معروفة بفيروس شاموندا (Shamonda)، الذي ارتبط ظهوره على مدار عقود بالحيوانات، خاصة الأبقار، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الفيروس وطرق انتقاله ومدى خطورته على الإنسان.

وأكدت السلطات الفرنسية، في بيان صدر الخميس 22 أكتوبر 2026، أن الإصابة رُصدت لدى مريض كان يتلقى العلاج في مدينة ليون بسبب مرض خطير، ويعاني ضعفًا شديدًا في جهاز المناعة، قبل أن يتوفى في أوائل أكتوبر الجاري. ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الإصابة ومدى مساهمة الفيروس في الوفاة.

ما هو فيروس شاموندا؟

فيروس شاموندا هو أحد الفيروسات التابعة لمجموعة «أورثوبونيا فيروس» (Orthobunyavirus)، وكان معروفًا في السابق بارتباطه بالحيوانات، خاصة الأبقار، إلى جانب تسجيل إصابات متفرقة في حيوانات أخرى.

ووفقًا للسلطات الفرنسية، اكتُشف الفيروس لأول مرة في نيجيريا خلال منتصف ستينيات القرن الماضي، وسُجلت إصاباته بصورة متفرقة في مناطق من غرب وشرق وجنوب إفريقيا، وكذلك في اليابان.

وخلال صيف عام 2026، رُصد الفيروس للمرة الأولى في أوروبا داخل مزارع للماشية، من بينها مزارع في فرنسا، قبل الإعلان عن أول إصابة بشرية معروفة به.

كيف ينتقل فيروس شاموندا؟

ينتقل فيروس شاموندا إلى الحيوانات بصورة أساسية عن طريق حشرات صغيرة لادغة من جنس «كوليكويدس» (Culicoides)، وهي حشرات تتغذى على الدم ويمكنها نقل الفيروس من خلال اللدغ.

وبحسب السلطات الفرنسية، فإن الفرضية الحالية بشأن إصابة المريض هي انتقال العدوى عن طريق لدغة إحدى هذه الحشرات في شرق فرنسا، حيث كان الفيروس ينتشر بين الحيوانات خلال فصلي الربيع والصيف.

لكن هذه الواقعة لا تعني أن الفيروس ينتقل بسهولة بين البشر؛ إذ لم يُثبت حتى الآن وجود انتقال مستدام من إنسان إلى آخر، ولا تزال الدراسات والتحقيقات جارية لفهم طبيعة الإصابة البشرية الأولى.

ما أعراض فيروس شاموندا؟

تتوافر معلومات عن تأثير الفيروس على الحيوانات بدرجة أكبر من المعلومات المتعلقة بتأثيره على الإنسان، نظرًا إلى عدم تسجيل إصابات بشرية معروفة به قبل الحالة الفرنسية.

وفي الأبقار، تشمل العلامات المرضية التي ارتبطت بالفيروس الحمى والإسهال الحاد والخمول وانخفاض إنتاج الحليب.

أما لدى الإنسان، فلا تزال المعلومات الطبية محدودة للغاية، ولا تسمح الحالة المسجلة وحدها بتحديد مجموعة دقيقة من الأعراض أو تقدير مدى انتشار العدوى بين البشر.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن المريض الذي اكتُشفت إصابته كان يعاني ضعفًا شديدًا في المناعة، وأن المضاعفات الدماغية التي ظهرت قبل وفاته يُرجح ارتباطها بالعدوى، وفقًا للتحقيقات الأولية.

هل فيروس شاموندا خطير على الإنسان؟

رغم تسجيل أول إصابة بشرية معروفة، أكدت السلطات الصحية الفرنسية أنه لا يوجد، وفق المعلومات المتاحة حاليًا، خطر صحي محدد على عامة السكان.

وأوضحت أن الحالة تمثل واقعة استثنائية لدى مريض يعاني ضعفًا شديدًا في جهاز المناعة، مع استمرار التحقيقات السريرية والمخبرية والوبائية لتحديد كيفية انتقال الفيروس وتقييم آثاره المحتملة.

كما أُخطرت منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالواقعة، لمتابعة المستجدات وتقييم أي تداعيات محتملة على الصحة العامة.

هل يوجد علاج أو لقاح لفيروس شاموندا؟

لا تتوافر حتى الآن معلومات عن علاج نوعي معتمد أو لقاح مخصص للوقاية من فيروس شاموندا لدى البشر. كما أن محدودية الحالات البشرية المعروفة تجعل تقييم وسائل العلاج والوقاية أمرًا يحتاج إلى مزيد من البحث العلمي.

وتشمل الإجراءات العامة للحد من التعرض للحشرات اللادغة استخدام وسائل الوقاية المناسبة، مثل الملابس التي تغطي الجلد وطاردات الحشرات المصرح بها عند الحاجة، مع اتباع الإرشادات الصحية المحلية.

 يمثل تسجيل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا في فرنسا تطورًا يستدعي المتابعة العلمية، لكنه لا يعني بالضرورة وجود تفشٍّ بين البشر. ولا يزال تقييم خطورة الفيروس على الإنسان بحاجة إلى مزيد من البيانات والتحقيقات.

المصدر: وزارة الصحة  الفرنسية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض 

فيروس شاموندا فيروس تسجيل أول حالة لفيروس شاموندا شاموندا

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