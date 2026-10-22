عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

قد لا تقتصر فوائد عصير البرتقال على إمداد الجسم بـ فيتامين C ودعم المناعة، إذ تشير أبحاث إلى أن تناوله بانتظام قد يرتبط أيضًا بتحسين بعض المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول ووظائف الأوعية الدموية.

دراسة تكشف تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بعض الدراسات رصدت تغيرات في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهابات وتنظيم ضغط الدم والتعامل مع الدهون لدى أشخاص تناولوا عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100% يوميًا، بينما أظهرت أبحاث أخرى نتائج إيجابية محتملة تتعلق بالكوليسترول ومقاومة الإنسولين.

لكن الخبراء يشددون على أهمية التمييز بين العصير الطبيعي غير المحلى والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، فضلًا عن أن النتائج البحثية لا تعني أن عصير البرتقال وحده يمنع أمراض القلب أو يعالجها.

وشارك في الدراسة 20 شخصًا، قُسموا بالتساوي إلى مجموعتين: 10 أشخاص بوزن طبيعي و10 أشخاص يعانون من زيادة الوزن.

وتناول جميع المشاركين نحو 17 أونصة، أي ما يقارب كوبين من عصير البرتقال المبستر بنسبة 100% يوميًا، لمدة 60 يومًا.

وجمع الباحثون عينات دم من المشاركين بعد الصيام قبل بدء الدراسة وبعد انتهائها، لفحص التغيرات في نشاط مجموعة من الجينات داخل خلايا الدم البيضاء أحادية النواة، التي تشمل أنواعًا من الخلايا المناعية.

وأظهرت النتائج تغيرًا ملحوظًا في نشاط 1705 جينات، انخفض نشاط 1673 منها، بينما ارتفع نشاط 32 جينًا.

ورصد الباحثون انخفاضًا في نشاط عدد من الجينات المرتبطة بالالتهابات، من بينها جين يرتبط بإنتاج البروتين الالتهابي IL-1β، كما ظهرت تغيرات في جينات مرتبطة بتنظيم ضغط الدم وتخزين الدهون.

وشملت الجينات التي انخفض نشاطها NAMPT وNLRP3 وNR4A2 وSGK1، وهي جينات سبق ربطها بعمليات تتعلق بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب جينات أخرى مرتبطة بتكوين الخلايا الدهنية.

وأشار التقرير إلى أن بعض التغيرات المرتبطة بمعالجة الدهون كانت أكثر وضوحًا لدى المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن، لكن الدراسة الصغيرة لا تثبت أن شرب عصير البرتقال يؤدي مباشرة إلى خسارة الوزن.

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

عصير البرتقال والكوليسترول.. ماذا كشفت الدراسات؟

لم تقتصر النتائج التي استعرضها التقرير على التغيرات الجينية، إذ أشار إلى مراجعة علمية نُشرت عام 2020، وجدت أن تناول عصير البرتقال بانتظام ارتبط بانخفاض مستويات السكر في الدم والإنسولين في بعض الدراسات، وهي مؤشرات ترتبط بصحة التمثيل الغذائي.

كما تناول التقرير تحليلًا تجميعيًا نُشر عام 2021 وشمل بيانات 639 مشاركًا، وخلص إلى أن استهلاك عصير البرتقال ارتبط بانخفاض الكوليسترول ومقاومة الإنسولين.

وتكتسب هذه النتائج أهميتها من أن ارتفاع الكوليسترول الضار ومقاومة الإنسولين يرتبطان بزيادة مخاطر أمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، فإن الارتباط بين تناول العصير وتحسن هذه المؤشرات لا يعني بالضرورة أن العصير وحده هو السبب؛ إذ تختلف الدراسات في تصميمها ومدتها وخصائص المشاركين فيها.

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

هل يساعد عصير البرتقال على خفض ضغط الدم؟

أشار التقرير إلى تحليل تجميعي نُشر في مجلة «Food & Function»، تناول دراسات على بالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ورصد انخفاضًا في ضغط الدم وارتفاعًا في الكوليسترول الجيد HDL بعد تناول عصير البرتقال بانتظام لعدة أسابيع.

كما استعرض دراسة شملت 68 شخصًا يعانون من السمنة، أظهرت أن تناول عصير البرتقال يوميًا ضمن نمط غذائي صحي ساهم في تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

وتؤدي بطانة الأوعية الدموية دورًا مهمًا في تنظيم تمدد الأوعية وانقباضها، ويساعد تحسن وظيفتها على دعم تدفق الدم بصورة طبيعية.

لكن هذه النتائج لا تعني أن عصير البرتقال بديل عن أدوية ضغط الدم أو الكوليسترول، ولا تثبت وحدها أنه يمنع النوبات القلبية.

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

لماذا قد يكون لعصير البرتقال تأثير في صحة القلب؟

يرجح الباحثون أن بعض فوائد عصير البرتقال المحتملة قد ترتبط بمركبات الفلافونويد، وهي مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة توجد في البرتقال وغيره من الفواكه.

وقد تؤثر هذه المركبات في المسارات البيولوجية المرتبطة بالالتهابات ووظائف الأوعية الدموية، لكن تحديد مقدار تأثيرها الفعلي يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

ويحتوي عصير البرتقال أيضًا على فيتامين C، الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي، ويساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

عصير البرتقال الطبيعي أم المشروبات المحلاة؟

شدد التقرير على أهمية اختيار عصير البرتقال بنسبة 100% دون سكريات مضافة، لأن المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف قد تزيد كمية السكريات والسعرات الحرارية المستهلكة.

ومع ذلك، فإن العصير الطبيعي نفسه يحتوي على سكريات طبيعية، كما أنه أقل احتواءً على الألياف من البرتقالة الكاملة، ولذلك لا يُعد خاليًا من التأثير على سكر الدم.

ويمكن مراعاة النصائح التالية عند تناول عصير البرتقال:

ـ اختيار العصير المكتوب عليه «100% عصير برتقال» دون سكر مضاف.

ـ الانتباه إلى حجم الكوب، لأن زيادة الكمية ترفع استهلاك السكريات والسعرات الحرارية.

ـ تفضيل تناول البرتقالة الكاملة في كثير من الأحيان للحصول على الألياف والمساعدة على الشعور بالشبع.

ـ عدم الاعتماد على العصير وحده لخفض الكوليسترول أو ضغط الدم.

ـ استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية بشأن الكميات المناسبة لمرضى السكري، خاصة عند صعوبة التحكم في مستويات السكر.

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

هل ينبغي شرب كوبين من عصير البرتقال يوميًا؟

على الرغم من أن الدراسة التي تناولت التغيرات الجينية استخدمت نحو كوبين يوميًا لمدة 60 يومًا، فإن ذلك لا يعني أن هذه الكمية مناسبة للجميع أو أنها جرعة موصى بها للوقاية من أمراض القلب.

فالدراسة شملت 20 شخصًا فقط، وركزت على نشاط الجينات وبعض المؤشرات البيولوجية، ولم تختبر ما إذا كان تناول العصير يقلل بالفعل عدد النوبات القلبية أو الوفيات.

لذلك، يمكن تناول عصير البرتقال باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع الاهتمام بالخضراوات والفواكه الكاملة والحبوب الكاملة والبروتينات المناسبة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني ومتابعة ضغط الدم والكوليسترول وفقًا لتوصيات الطبيب.