لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

كشفت دراسة حديثة أن لون الحلوى قد يؤثر في تفضيلات الأشخاص واختيارهم للنكهات، إذ تبين أن الحلوى الحمراء هي الأكثر شعبية بين المشاركين، بينما جاءت الحلوى الصفراء في المرتبة الأخيرة، وهو ما يرجعه الباحثون إلى ارتباط الألوان في أذهان البشر بمذاقات ومشاعر معينة.

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن انجذاب الأشخاص إلى الحلوى الحمراء لا يرتبط بالمذاق وحده، بل قد يكون ناتجًا أيضًا عن الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع الألوان ويربطها بتوقعات مسبقة عن الطعم.

وأجرى باحثون هنود دراسة لاستكشاف تفضيلات المستهلكين لألوان الحلوى، مستخدمين حلوى من إنتاج العلامة التجارية الأمريكية «Life Savers»، وطلبوا من أكثر من 100 رجل وامرأة ترتيب الألوان وفقًا لمدى تفضيلهم لها.

وأظهرت النتائج أن اللون الأحمر احتل المركز الأول بفارق واضح، إذ اختاره 43% من المشاركين باعتباره اللون المفضل لديهم، بينما جاء الأزرق في المرتبة الثانية بنسبة 26%، يليه البرتقالي بنسبة 15%، ثم الأخضر بنسبة 10%، في حين لم يفضل اللون الأصفر سوى 5% من المشاركين.

وأشارت النتائج إلى أن الحلوى الصفراء كانت الأقل تفضيلًا، إذ كانت فرص اختيارها أقل بنحو 8 مرات مقارنة بالحلوى الحمراء، وفقًا لما أورده التقرير.

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

ما علاقة اللون الأحمر بالشعور بالحلاوة؟

أوضح الباحثون أن تفضيل اللون الأحمر قد يرتبط بظاهرة تُعرف باسم «الطلاقة الإدراكية»، وهي سهولة وسرعة تعرف الدماغ على صورة أو لون وربطه بالتوقعات الموجودة لديه.

ويُعتقد أن اللون الأحمر يرتبط في أذهان البشر بالدفء والحلاوة ونضج الفواكه، ما قد يجعله أكثر جاذبية عند اختيار الحلوى مقارنة بألوان أخرى.

وفي المقابل، قد يرتبط اللون الأصفر لدى بعض الأشخاص بالمذاق الحامض، وهو ما يمكن أن يفسر انخفاض شعبيته في الدراسة، بينما ارتبط اللون الأزرق بمشاعر الهدوء والسكينة.

وأكد الباحثون أن الألوان يمكن أن تثير مشاعر معينة وتؤثر في الحالة المزاجية للمستهلكين، ما يمنح اللون الأحمر ميزة بصرية قد تزيد من جاذبيته عند الاختيار.

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

هل يحدد لون الحلوى مذاقها الحقيقي؟

تشير نتائج الدراسة إلى أن المظهر البصري قد يؤثر في توقعات الأشخاص بشأن مذاق الطعام قبل تناوله، لكن تفضيل لون معين لا يعني بالضرورة أن الحلوى نفسها أكثر حلاوة أو اختلافًا في مكوناتها.

كما أن النتائج تعكس تفضيلات المشاركين في هذه الدراسة باستخدام نوع محدد من الحلوى، ولا تكفي وحدها لتأكيد أن جميع الأشخاص يفضلون الحلوى الحمراء أو أن ارتباط الألوان بالمذاقات ثابت لدى الجميع.