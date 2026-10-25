ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، عند مستويات تقترب من مستوى الـ 56 جنيها.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار 55.64 جنيه للشراء و55.54 جنيه للبيع في بنك التمويل الكويتي .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 25-10-2026، ضمن نشرته الخدمية

البنك الاهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري إلى 55.60 جنيه للشراء و55.50 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.64 للشراء و 55.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك HSBC نحو 55.26 جنيه للشراء و55.36 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس 55.50 جنيه للشراء و55.60 جنيه للبيع.