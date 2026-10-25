الإسكان تعتمد مخطط مشروع سكني على مساحة 5 أفدنة بـ سفنكس الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2026، بتاريخ 19 مايو 2026، باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض بمساحة 5 أفدنة، تعادل نحو 21 ألف متر مربع، بالقطاع الثاني في المنطقة الأولى التعويضية بمساحة 142 فدانًا، عند الكيلو 55 غرب طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة، والمخصصة لـ جيهان سيد حسن علي الشرقاوي صالح، لإقامة مشروع سكني عمراني.

وجاء القرار كالتالي:



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة قـرار وزارى رقم 1 لسنة 2026 بتاريخ 19/5/2026 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (75-77) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000٫15م2 الواقعة القطاع الثانى المنطقة الأولى التعويضية 142 فدان الكيلو (55) غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة والمخصصة لـ جيهان سيد حسن على الشرقاوى صالح لإقامة مشروع سكنى عمرانى رئيس الجهاز رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة والمفوض بالقرار الوزارى رقم 467 لسنة 2026 مهندس/ محمد عبد العزيز عامر