بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» بالمرحلة العاشرة بالقاهرة الجديدة.. 2 نوفمبر المقبل

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج ضمن المرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، وفقًا لجدول زمني يمتد حتى يوم الخميس 21 يناير 2027.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات «بيت الوطن» بالمدن الجديدة.

إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على تيسير إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين، وتنفيذ مشروعات المرافق والكهرباء، والالتزام بالمواعيد المحددة، بما يدعم استقرار المواطنين بالمدن الجديدة.

مستجدات مشروعات الكهرباء بأراضي «بيت الوطن»

كما تابعت وزيرة الإسكان، مستجدات مشروعات الكهرباء بأراضي «بيت الوطن» بمدينة 6 أكتوبر، ومنها استكمال توصيل التيار الكهربائي بالحي السكني التاسع، حيث تم بدء إجراءات إطلاق التيار الكهربائي على موزع الكهرباء (A) والتى تمثل 35% من تغذية مناطق الحي التاسع على أن يتم إطلاق التيار الكهربائي على الموزعين (B) و(H) تباعًا وفقًا لخطة التنفيذ.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جدول تسليم قطع الأراضي بالمرحلة العاشرة يتضمن تسليم الأراضي بمناطق وأحياء متعددة، تشمل الحي السادس والحي الثامن، ومنطقة جنوب طريق السويس، ومنطقة غرب الجامعات، ومنطقة الأوركيد، إلى جانب المناطق المحددة بالحروف من A إلى M، وفقًا لتقسيمات المشروع وأرقام القطع المعلنة.

وأضاف أن التسليم يبدأ بمناطق الحي السادس يوم الإثنين 2 نوفمبر إلى يوم الإثنين 16 نوفمبر، ومن يوم الثلاثاء 17 نوفمبر إلى يوم 26 نوفمبر بمناطق الحي الثامن، ومن يوم الإثنين 30 نوفمبر إلى يوم الإثنين 21 ديسمبر بمناطق الحي السابع، ومن يوم الثلاثاء 22 ديسمبر إلى يوم الخميس 24 ديسمبر بمناطق جنوب طريق السويس، بينما يبدأ التسليم بمنطقة غرب الجامعات يوم الاثنين 28 ديسمبر، ويستمر حتى 30 ديسمبر، على أن يشمل الجدول منطقة الأوركيد خلال الفترة من 31 إلى 12 يناير 2027، وتُخصص الفترة من 13 إلى 21 يناير للمتخلفين عن الاستلام.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة حضور أصحاب الأراضي شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

في سياق متصل، أهاب المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بسكان الحي السكني التاسع سرعة التوجه لاتخاذ إجراءات المطابقة اللازمة، واستكمال الإجراءات القانونية لتركيب عدادات الكهرباء، بما يضمن توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية وآمنة.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التوصيلات والممارسات الكهربائية الهوائية العشوائية وغير القانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الممتلكات، والحد من المخاطر الناجمة عن هذه التوصيلات.