الإسكان في أسبوع.. طرح فرص استثمارية جديدة ومتابعة مشروعات المرافق وتسليم 842 قطعة أرض بالعبور الجديدة

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف عن أهم فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

https://youtu.be/lqGTLhXx-q4?si=4crjRcgylzeJf1O8

ففي يوم 22 أكتوبر 2026، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ومدينة بني سويف الجديدة.

وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لمخالفات البناء، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة والمظهر الحضاري للمدن.

كما تابعت وزيرة الإسكان نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة عدد من المدن الجديدة للتعامل الحاسم مع المخالفات والإشغالات، وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والإزالة، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات البنائية والقواعد المنظمة للأنشطة المختلفة.

طرح أراضي كفرص استثمارية

ثم أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة من الأراضي كفرص استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، فسيتم التقديم عليها اعتبارًا من 1/11/2026 عبر بوابة الاستثمار الأجنبي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة ضرورة قيام الشركات والمستثمرين الراغبين في التقدم للفرص الاستثمارية المطروحة باستكمال إجراءات إنشاء وتفعيل المحفظة الإلكترونية على بوابة الاستثمار الأجنبي، باعتبارها أحد الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية التقدم وسداد المستحقات وفقًا للآلية المعتمدة.

الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة

وأضافت وزيرة الإسكان أنه فيما يتعلق بمدينة بورسعيد الجديدة، فقد تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، ويتم استقبال الطلبات على الفرص الاستثمارية المطروحة، والتي تشمل قطع أراضٍ بنشاط سكني وقطع أراضٍ أخرى بنشاط استخدام مختلط، حتى يوم 5 نوفمبر 2026، وسيكون تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية التي ستُعقد يوم 10 نوفمبر 2026.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي بشأن التوسع في توفير الأنشطة التجارية والإدارية بالمدن الجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الفرص الاستثمارية، أسفرت جلستا مزاد علني عقدهما قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقري جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان عن بيع جميع الوحدات المطروحة، والتي شملت 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين، بمساحات تراوحت بين 11 و75 مترًا مربعًا.

الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي

وفي يوم 21 أكتوبر 2026، تم الإعلان عن انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026) خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنظيم شركة "إكسبوتك مصر"، وبمشاركة الجهات التابعة لها.

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا استراتيجيًا باعتباره ركيزة أساسية لبناء بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتواجه تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية، موضحةً أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التوسع في مشروعات التحلية لمياه البحر والمعالجة المتقدمة وإعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، إلى جانب بناء منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الطاقة وإدارة الأصول، بما يضمن الاستخدام الأمثل للاستثمارات وخفض التكاليف التشغيلية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية وأعمال التنمية والخدمات بالمدن الجديدة في صعيد مصر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، ودفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة بالمدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة في صعيد مصر، وتكثيف العمل بمواقع التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والجهات والشركات المنفذة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر في سير العمل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تسريع معدلات الإنجاز، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لهذه المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، صرحت المهندسة راندة المنشاوي بأن جهاز تنمية مدينة الشروق سيجري القرعة العلنية رقم 18 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعهم عليها بمنطقة «الرابية» بالمدينة، بمقر جهاز المدينة، وفقًا لشرائح المساحات المحددة، وبحضور المواطنين المستوفين للشروط والإجراءات.

وفي يوم 20 أكتوبر 2026، وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وما شهدته ملفات الإسكان والمدن الجديدة والمرافق والبنية الأساسية وتطوير المناطق العمرانية من تطور، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمشاركين بالمنتدى.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يأتي في صدارة الأولويات التنموية للدولة، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في السكن الملائم وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن رؤية الدولة ارتكزت على مسارين متكاملين، أولهما تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، وتعيد توزيع الكثافات السكانية، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، فضلًا عن استمرار التوسع في مساحة المعمور، في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتحقيق التوازن في توزيع فرص التنمية، من خلال المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم فتح باب التقدم على فرص استثمارية مميزة لشركات الاستثمار الأجنبي، المزمع طرحها بعددٍ من المدن الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للاستثمار الأجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2026، على أن يتم التقدم من خلال السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية للشركات المخصصة لذلك.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز فرص الاستثمار العقاري، وتيسير إجراءات التقدم أمام الشركات الأجنبية، مؤكدةً استمرار العمل على تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في المدن الجديدة.

وفي يوم 19 أكتوبر 2026، وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، شارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، في أعمال الاجتماع الـ72 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والذي استمرت فعالياته على مدار 3 أيام، من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور لفيف من ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والتعمير والتنمية الحضرية بالدول العربية.

كما تابعت موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بجرزا، بجانب مشروعات الصرف الصحي للقرى المجاورة لمصرف الرهاوي، والتي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، ولا سيما المشروعات التي تستهدف خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، ودفع معدلات الإنجاز، ومتابعة جودة الأعمال المنفذة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

كذلك أعلنت الوزيرة بدء تسليم 842 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقتي القادسية وجمعية الطلائع "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، والذين تم تسكينهم طبقًا للقرعة العلنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر 2026 وحتى يوم الإثنين 11 يناير 2027.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل العمل على توفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، من خلال حصر الطلبات ودراستها، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وفي يوم 18 أكتوبر 2026، شاركت المهندسة راندة المنشاوي في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، والتي نظمتها شركة الديار القطرية، واستهلت وزيرة الإسكان كلمتها خلال الفعالية بالترحيب بالمشاركين، مشيرةً إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة جديدة على طريق تطوير أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، وهو مشروع علم الروم، مؤكدةً أنه يعكس ما تشهده الدولة المصرية من توجه جاد نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية، انطلاقًا من إيماننا بأن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي برفع كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التشغيل والصيانة، شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصةً في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية، مشيرةً إلى أن عدد محطات التحلية القائمة بلغ نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الاستراتيجية الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وفي يوم 17 أكتوبر 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا ودمياط، والتي يجري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، مع سرعة التعامل مع التحديات التي قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الموضوعة، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها في تحسين جودة الحياة بالقرى المستهدفة.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي 12 قرارًا بإزالة مخالفات البناء المقامة دون ترخيص أو بالمخالفة للتراخيص، وذلك بمدينتي بني سويف الجديدة والسادات، وعدد من المناطق الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة جهود الوزارة للتصدي للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني.

وتنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضٍ بنشاط ورش حرفية، ومحال تجارية، وصيدليات، ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي أسيوط الجديدة والعبور الجديدة.