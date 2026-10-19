وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بالجيزة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بجرزا، بجانب مشروعات الصرف الصحي للقرى المجاورة لمصرف الرهاوي، والذي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، ولا سيما المشروعات التي تستهدف خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، ودفع معدلات الإنجاز، ومتابعة جودة الأعمال المنفذة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

وفي هذا السياق، قام اللواء أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بجرزا، بجانب مشروعات الصرف الصحي للقرى المجاورة لمصرف الرهاوي بمحافظة الجيزة.

وتجول رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بمكونات مشروع محطة معالجة جرزا، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة جرزا في مرحلتها الأولى 21 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة 800 مليون جنيه، وتستهدف خدمة 15 قرية بمركز العياط، بما يسهم في تطوير خدمات الصرف الصحي وتعزيز البنية الأساسية بالمنطقة، فضلًا عن دور المشروع في الحد من تلوث مصرف الرهاوي وصولًا إلى القضاء على مصادر التلوث الناتجة عن الصرف الصحي بالقرى المستفيدة.

كما شملت الجولة أيضًا متابعة ميدانية لروافع الصرف الصحي بقرى المقطافية، وكفر قاسم، والبليدة شرق، ومنشأة فاضل، وكفر الضبعي، وبرنشت الشرقية، للوقوف على سير العمل بمشروعات الصرف الصحي في القرى المجاورة لمصرف الرهاوى .