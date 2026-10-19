قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كيف يُوجه الوعي».. الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الشائعات التي تواجه مصر
الرئيس السيسي: حديثي المتكرر عن أحداث ٢٠١١ هدفه استدعاء الذاكرة والوعي
في افتتاح منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يحذر من محاولات تحطيم الذاكرة الوطنية ومواجهة الشائعات
رئيس الوزراء: منتدى مصر 2026 سيكون للمواطن فهو "بطل الحكاية"
في منتدى مصر 2026| وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس وانتهاء أزمة عجز المعلمين
إبراهيم العسال: مصر ملاذ الأنبياء ومنارة العلم.. وهويتنا أكبر من أن يشكلها أحد
مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر
رئيس الوزراء: تخصيص يوم للمواطن في منتدى مصر لطرح القضايا التي تشغل الرأي العام.. و450 مواطنا يشاركون في جلسات الاستماع ويطرحون 150 فكرة ومقترحا
مدبولي: "منتدى مصر 2026 " يهدف إلى حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل مصر
40 قتيلا حصيلة هجوم حوثي على معسكر العلم في شبوة
مدبولي: 70% من اهتماماتنا العامين المقبلين بالتعليم والأسعار والأجور والمعاشات
مدبولي: الهدف الأساسي للحكومة خدمة المواطن.. والشعب تحمل طوال 15 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بالجيزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بجرزا، بجانب مشروعات الصرف الصحي للقرى المجاورة لمصرف الرهاوي، والذي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. 

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، ولا سيما المشروعات التي تستهدف خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، ودفع معدلات الإنجاز، ومتابعة جودة الأعمال المنفذة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين. 

وفي هذا السياق، قام اللواء أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بجرزا، بجانب مشروعات الصرف الصحي للقرى المجاورة لمصرف الرهاوي بمحافظة الجيزة.

وتجول رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بمكونات مشروع محطة معالجة جرزا، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة جرزا في مرحلتها الأولى 21 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة 800 مليون جنيه، وتستهدف خدمة 15 قرية بمركز العياط، بما يسهم في تطوير خدمات الصرف الصحي وتعزيز البنية الأساسية بالمنطقة، فضلًا عن دور المشروع في الحد من تلوث مصرف الرهاوي وصولًا إلى القضاء على مصادر التلوث الناتجة عن الصرف الصحي بالقرى المستفيدة.

كما شملت الجولة أيضًا متابعة ميدانية لروافع الصرف الصحي بقرى المقطافية، وكفر قاسم، والبليدة شرق، ومنشأة فاضل، وكفر الضبعي، وبرنشت الشرقية، للوقوف على سير العمل بمشروعات الصرف الصحي في القرى المجاورة لمصرف الرهاوى .

الإسكان المجتمعات العمرانية الجيزة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

العربية

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

بالصور

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد