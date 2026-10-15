غدا.. قطع مياه الشرب بعدد من المناطق بـ 6 أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قطع وضعف مياه الشرب بعدد من المناطق بالمدينة وذلك بداية من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري، وحتى الساعة الـ2 ظهر بعد غد السبت 17 أكتوبر 2026.







قطع وضعف المياه

وأوضح الجهاز أن قطع وضعف المياه نتج عن عطل بأحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه العكرة من مأخذ العياط، مما يستلزم تخفيض ضخ المياه لمحطة التنقية الجديدة بنسبة ٥٠٪ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

مناطق قطع المياه

وأوضح الجهاز أن المناطق المتوقع انقطاع المياه بها: المنطقة الصناعية وجنوب الأحياء، والمجاورتين السابعة والثامنة بالحيين الأول والثاني، وهضبة الأهرام، ومناطق فيصل والهرم المغذاة من المحطة الجديدة.

ضعف المياه

وأضاف الجهاز أن المناطق المتوقع ضعف المياه بها: الأحياء من الأول حتى الثاني عشر، وغرب سوميد، والحي المتميز، والمناطق السياحية، والتوسعات الشرقية والشمالية.

وأهاب الجهاز بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية والتجارية تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة الضخ إلى معدلاته الطبيعية.