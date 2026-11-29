فتح الجامع الأزهر باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بمختلف المحافظات، وذلك ، على أن يستمر التقديم لمدة أقصاها 15 يومًا.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية، إن القبول بالموسم الجديد، يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة لكل مرحلة، جاءت كالتالي؛

ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا وقت التقديم.

ويحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو إجازة حفص من أحد معاهد القراءات التابعة للأزهر الشريف الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة االمتوسطة، ويحق لأي متقدم الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة التمهيدية، ويحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ليسانس دار العلوم الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة في أي من الشعب الخمس: (الشعبة العامة، العقيدة، التفسير والحديث، الفقه وأصوله، اللغة العربية.

ويستطيع الحاصلون على ليسانس الآداب أو بكالوريوس التربية (قسم اللغة العربية) الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة في شعبة اللغة العربية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الدراسة متاحة عبر نظامي الحضور المباشر والتعليم عن بُعد، لافتًا إلى أن فتح باب القبول يأتي ضمن جهود الجامع الأزهر لتيسير تلقي العلم وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجه التعليمية المتخصصة، مشدد ًا على الدور المحوري لبرامج رواق العلوم الشرعية والعربية في ترسيخ الوعي الديني الصحيح وبناء المعرفة الشرعية لدى المواطنين، بما يسهم في تحصين المجتمع ومواجهة الأفكار الهدامة، داعيًا الراغبين في الالتحاق إلى سرعة التقديم خلال المهلة المحددة (15 يومًا) عبر الرابط الإلكتروني المخصص من هنا:

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وأشار الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، إلى ضرورة التزام المتقدمين والدارسين بعدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها: الانضمام إلى قناتي «تليجرام» و«واتساب» المدرج رابطهما في استمارة التقديم الإلكتروني ومتابعتهما باستمرار؛ لمتابعة التعليمات والإرشادات الخاصة باستكمال التسجيل والدراسة.

ويشترط سداد رسوم فتح الملف المقررة وتقديم الإيصال الدال على ذلك عند طلبه، وفق التفاصيل التي ستُعلن عبر قناة «واتساب» والاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم وأداء الاختبارات في محافظة الدراسة المختارة أثناء التقديم، ولا يُسمح بتغييرها إلا بطلب تحويل رسمي خلال المدة التي تحددها الإدارة العامة للجامع الأزهر.



ويجب الالتزام بنسبة حضور لا تقل عن 70% سواء لدارسي الحضور المباشر أو التعليم عن بُعد.

ويأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.