أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدعم النفسي يمثل أحد المحاور الأساسية في التعامل مع التداعيات الإنسانية لحادث اشتعال سيارة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى أن الحادث خلّف آثارًا نفسية قاسية على أسر الضحايا والمصابين.

مساعدة آخرين خلال الحادث

وأوضح وزير الصحة، خلال حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن طبيعة الحادث والمشاهد التي صاحبت اشتعال المواد البترولية كانت شديدة القسوة، لافتًا إلى أن عددًا من الضحايا فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم مساعدة آخرين خلال الحادث.

وأضاف أن صعوبة الإصابات التي تعرض لها الضحايا، إلى جانب تعذر التعرف على بعض الجثامين من خلال الملامح الخارجية، زادت من حجم المعاناة النفسية التي واجهتها الأسر خلال رحلة البحث عن ذويها والتعرف عليهم.

فرق متخصصة لتقديم الدعم النفسي

وأشار عبدالغفار إلى أن أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة دفعت بفرق متخصصة لتقديم الدعم النفسي للأسر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أهمية مساندة الأسر التي مرت بظروف إنسانية شديدة الصعوبة، فضلًا عن تقديم الدعم للمصابين.