قدم وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الطريق الدائري بالوراق، وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين..مؤكدا أنه فور تلقي البلاغ وصلت أول سيارة الإسعاف لموقع الحادث بعد 6 دقائق.

وأوضح وزير الصحة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم / الأحد / عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق - أن ما حدث خلال الحادث الأليم بشكل تفصيلي هو أنه في السادسة مساء يوم الأربعاء الماضي، اشتعلت سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الدائري الوراق، أسفل محور روض الفرج، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات حولها، وفي السادسة و 9 دقائق، تلقى مركز التحكم الرئيسي لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف البلاغ، وتم البدء بتفعيل غرفة العمليات والأزمات.

وتابع أنه فور تلقي البلاغ، أعلنت خطة الطوارئ ورفعت خطة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بديوان عام الوزارة وأيضا بالمركز الرئيسي والمستشفيات الواقعة في نطاق الجغرافي للحادث وقد تم التنسيق بنفس الوقت مع الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وتم استدعاء فرق الطبية المتخصصة من فرق الانتشار السريع، ومنذ تلك اللحظة توجهت سيارات الإسعاف مباشرة للطريق، وتم التعامل ومتابعة المستشفيات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصية بتقديم كافة الخدمات والمساعدات لأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة المستمرة من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ وصلت أول سيارة الإسعاف بعد 6 دقائق، بينما متوسط السيارات الأخرى وصلت خلال 11 دقيقة، ورغم الزحام في هذا التوقيت، وصلت 13 سيارة إسعاف ثم 21 سيارة تباعا حتى بلغت السيارات المشاركة حوالي 39 سيارة عملت بجانب رجال الحماية المدنية وكانت النيران مشتعلة، ووصلت سيارات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وسيارات الإطفاء خلال 11 دقيقة للمكان وقد تم في نفس التوقيت السيطرة على الحريق خلال 43 دقيقة، وفتح كافة الطرق لوصول كافة الأجهزة المعنية من أعضاء النيابة العامة، وجهات الأدلة الجنائية .

وأكد أنه تم البدء في العمل على مسارات متعددة من الدقائق الأولى من هذا الحادث الأليم سواء مسار تقديم الرعاية الصحية والطبية المتخصصة للمصابين، وأيضا مسار آخر حفظ الجثامين والبدء في إجراءات التعرف على هويتهم من خلال خبراء مصلحة الطب الشرعي.