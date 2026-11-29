تسلم ملاك جلاء سيارة جديدة من حزب حماة الوطن، تعويضًا عن سيارته القديمة التي دُمرت خلال حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وذلك بعد نجاته من الحادث الذي فقد خلاله مصدر رزقه الوحيد.

تعويض أصحاب السيارات المحروقه

وكشف ملاك جلاء أن بداية التواصل معه جاءت عقب مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، يوم الجمعة، حيث تواصل معه مسؤولون بالحزب عن طريق النائب محمد مجاهد، وأبلغوه بقرار إهدائه سيارة بديلة عن سيارته المحترقة. وتوجه ملاك إلى مقر الحزب أمس السبت، وتسلم سيارة «بروتون» موديل 2026، بدلًا من سيارته القديمة موديل 1992، التي كان يعتمد عليها في عمله مندوبًا للمبيعات، كما تواصلت معه وزارة الداخلية لمساعدته في إنهاء إجراءات التراخيص.

واستعاد ملاك تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها خلال الحادث، موضحًا أنه كان في مقدمة السيارات وقت اشتعال النيران، واضطر إلى الهروب لإنقاذ حياته تاركًا سيارته تحترق أمام عينيه، قبل أن يتواصل مع زملائه في العمل وشقيق زوجته لطلب المساعدة. ورغم صدمته لفقدان مصدر رزقه وقلقه على ابنه الذي يبلغ عامًا ونصف، شارك في إنقاذ عدد من المتواجدين بموقع الحادث، مؤكدًا أن تسلمه السيارة الجديدة كان بمثابة تعويض عن الأيام الصعبة التي عاشها، واختتم حديثه قائلًا: «ربنا جبر بخاطري».